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Задержание украинцев в Беларуси: у правозащитницы, где остановились мужчины, обыск

Четверг, 13 августа 2020, 09:30
Васильев и Реуцткий. Фото vostok-sos.org

В Минске прошел обыск у правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные накануне украинские волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Источник: член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая в Facebook

Прямая речь: "У правозащитницы Татьяны Ревяко, проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ. Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске".

Детали: По данным Дворецкой, обыск длился полчаса, проводил его Следственный Комитет по городу Минску. Силовики изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.

Дворецкая напомнила, что Реуцкого и Васльева задержали сотрудники ГАИ в Минске возле Площади Победы. До этого Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего парня в том же месте. Волонтер предполагает, что именно это и стало поводом для задержания украинцев.

Местонахождение ребят пока неизвестно.

По словам Дворецкой, МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

Что было раньше: МИД Украины 12 августа сообщил, что белорусские правоохранители задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Предыстория: 

  • В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против действий президента Александра Лукашенко после выборов главы государства, которые состоялись 9 августа.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие. 

Украинская правда
Темы: Беларусьукраинцыарест


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