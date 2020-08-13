Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Щодо командира "Беркуту" проведуть спецрозслідування

Четвер, 13 серпня 2020, 10:40
Щодо командира Беркуту проведуть спецрозслідування

Печерський районний суд Києва дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього командира роти спецпризначення "Беркут".

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Ексберкутівець" підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м. Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України)".

Деталі: Рішення суду дає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується. Його оголосили у міжнародний розшук.

Крім того, відповідне рішення дає змогу звернутися до суду з обвинувальним актом.

Також Печерський суд заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з Росії спецзасобів та їх подальшого використання на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За даними слідства, колишній посадовець МВС причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів.

Рішення про взяття під варту дає право стороні обвинувачення розпочати процедуру його екстрадиції.

Прокурори звертатимуться до суду за дозволом про спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо експосадовця МВС.

У Києві в період розгону Майдану командиром полку міліції спеціального призначення був Сергій Кусюк.

Нагадаємо:

  • У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила Кусюка, який керував розгоном Майдану, у розшук.
  • Після Революції Гідності полковник Сергій Кусюк  втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".
  • У ГПУ заявляли, що в РФ Кусюка не візьмуть під варту за запитом української сторони у зв'язку з отриманням ним громадянства РФ.
  • Влітку 2017 року Кусюк у Москві керував ОМОНівцями в ході антикорупційних мітингів. 
  • У грудні 2017 р. Кусюка внесли до санкційного списку США, спрямованого проти порушників прав людини. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БеркутМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Беркут
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР
Організація теракту та вбивств майданівців: екскомандиру "Беркуту" оголосили підозру
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: