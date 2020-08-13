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Щодо командира "Беркуту" проведуть спецрозслідування

Четвер, 13 серпня 2020, 10:40

Печерський районний суд Києва дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього командира роти спецпризначення "Беркут".

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Ексберкутівець" підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м. Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України)".

Деталі: Рішення суду дає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується. Його оголосили у міжнародний розшук.

Крім того, відповідне рішення дає змогу звернутися до суду з обвинувальним актом.

Також Печерський суд заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з Росії спецзасобів та їх подальшого використання на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За даними слідства, колишній посадовець МВС причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів.

Рішення про взяття під варту дає право стороні обвинувачення розпочати процедуру його екстрадиції.

Прокурори звертатимуться до суду за дозволом про спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо експосадовця МВС.

У Києві в період розгону Майдану командиром полку міліції спеціального призначення був Сергій Кусюк.

Нагадаємо:

  • У 2015 році Генеральна прокуратура України оголосила Кусюка, який керував розгоном Майдану, у розшук.
  • Після Революції Гідності полковник Сергій Кусюк  втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".
  • У ГПУ заявляли, що в РФ Кусюка не візьмуть під варту за запитом української сторони у зв'язку з отриманням ним громадянства РФ.
  • Влітку 2017 року Кусюк у Москві керував ОМОНівцями в ході антикорупційних мітингів. 
  • У грудні 2017 р. Кусюка внесли до санкційного списку США, спрямованого проти порушників прав людини. 

Українська правда
Теми: БеркутМайдан


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