В отношении бывшего командира "Беркута" проведут спецрасследование

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Четверг, 13 августа 2020, 10:40

Печерский районный суд Киева разрешил провести спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут".

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в ​​г.Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины)".

Детали: Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается. Он объявлен в международный розыск.

Кроме того, соответствующее решение позволяет обратиться в суд с обвинительным актом.

Также Печерский суд заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из России спецсредств и их дальнейшего использования на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

По данным следствия, бывший чиновник МВД причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов.

Решение о взятии под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции.

Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением о специальном досудебное расследование (in absentia) в отношении экс-чиновника МВД.

Украинская правда
Темы: БеркутМайдан


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