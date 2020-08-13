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В отношении бывшего командира "Беркута" проведут спецрасследование

Четверг, 13 августа 2020, 10:40
В отношении бывшего командира Беркута проведут спецрасследование

Печерский районный суд Киева разрешил провести спецрасследование в отношении бывшего командира роты спецназначения "Беркут".

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в ​​г.Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. П. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины)".

Детали: Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается. Он объявлен в международный розыск.

Кроме того, соответствующее решение позволяет обратиться в суд с обвинительным актом.

Также Печерский суд заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из России спецсредств и их дальнейшего использования на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

По данным следствия, бывший чиновник МВД причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов.

Решение о взятии под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции.

Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением о специальном досудебное расследование (in absentia) в отношении экс-чиновника МВД.

В Киеве в период разгона Майдана командиром полка милиции специального назначения был Сергей Кусюк.

Напомним:

  • В 2015 году Генеральная прокуратура Украины объявила Кусюка, который руководил разгоном Майдана, в розыск.
  • После Революции Достоинства полковник Сергей Кусюк бежал в Крым вместе с представителями донецкого "Беркута".
  • В ГПУ заявляли, что в РФ Кусюка не возьмут под стражу по запросу украинской стороны в связи с получением им гражданства РФ.
  • Летом 2017 г. Кусюк в Москве руководил ОМОНовцами в ходе антикоррупционных митингов.
  • В декабре 2017 Кусюка внесли в санкционный список США, направленный против нарушителей прав человека.

Украинская правда

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Темы: БеркутМайдан
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