Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

Четвер, 13 серпня 2020, 11:55
УП

Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська і Чернівецька області не можуть послаблювати карантин.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Міністерство охорони здоров’я виходить у цих висновках із 4 показників: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 і динаміка захворюваності.

 

З 1 серпня адаптивний карантин у регіонах України запроваджуються по 4 зонах (зелена, жовта, помаранчева й червона) за рівнем епідемічної безпеки.

І відтепер, за рішенням Кабміну від 12 серпня, рівні епідемічної безпеки визначатимуть за 3 показниками: заповненість ліжок, рівень тестувань і кількість нових хворих на 100 000 населення за останні 14 днів. 

Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
  • 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
  • Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
  • 7 серпня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій планово переглянула поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки COVID-19 і виключила Луцьк і Тернопіль із "червоної зони".

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

У Білорусі п'яту добу тривають протести

Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів

Новини 12 серпня: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

Усі новини...
карантин
Степанов попередив, що вимагатиме дотримання карантину по "зонах"
Рекорд заражень COVID-19 зафіксували на Буковині
У Луганській ОДА вводять карантин
Останні новини
13:06
фотоЖінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"
12:58
"Д.Трейдінг" Ахметова збільшила чистий прибуток в 14 разів
12:48
В Україні збережеться суха і прохолодна погода
12:45
відеоЗа посаду мера Києва буде боротися і представник "Свободи"
12:45
фотоНа протест вийшли працівники БелАЗу
12:31
Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба
12:30
Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
12:21
Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
12:19
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
12:17
Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...