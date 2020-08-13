11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська і Чернівецька області не можуть послаблювати карантин.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Міністерство охорони здоров’я виходить у цих висновках із 4 показників: завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 і динаміка захворюваності.

З 1 серпня адаптивний карантин у регіонах України запроваджуються по 4 зонах (зелена, жовта, помаранчева й червона) за рівнем епідемічної безпеки.

І відтепер, за рішенням Кабміну від 12 серпня, рівні епідемічної безпеки визначатимуть за 3 показниками: заповненість ліжок, рівень тестувань і кількість нових хворих на 100 000 населення за останні 14 днів.

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