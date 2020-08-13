11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина

Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области не могут ослаблять карантин.

Источник: данные МОЗ

Детали: Министерство охраны здоровья исходит в этих выводах из 4 показателей: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамика заболеваемости.

С 1 августа адаптивный карантин в регионах Украины вводится по 4 зонам (зеленая, желтая, оранжевая и красная) по уровню эпидемической безопасности.

И теперь, по решению Кабмина от 12 августа, уровни эпидемической безопасности будут определять по 3 показателям: заполненность коек, уровень тестирования и количество новых больных на 100 000 населения за последние 14 дней.

Предыстория: