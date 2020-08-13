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11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина

Четверг, 13 августа 2020, 11:55
УП

Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области не могут ослаблять карантин.

Источник: данные МОЗ

Детали: Министерство охраны здоровья исходит в этих выводах из 4 показателей: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамика заболеваемости.

 

С 1 августа адаптивный карантин в регионах Украины вводится по 4 зонам (зеленая, желтая, оранжевая и красная) по уровню эпидемической безопасности.

И теперь, по решению Кабмина от 12 августа, уровни эпидемической безопасности будут определять по 3 показателям: заполненность коек, уровень тестирования и количество новых больных на 100 000 населения за последние 14 дней.

Предыстория:

  • С 1 августа в Украине адаптивный карантин может усиливаться или ослабляться в отдельных районах и городах области, если именно в них эпидемические показатели не соответствуют нормам.
  • 31 июля Украину впервые разделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 с понедельника 3 августа установили в городе Луцк, городе Тернополь и в Кицманском районе Черновицкой области.
  • Местные власти Тернополя и Луцка возмутилась этим решением и отказалась закрывать все на жесткий карантин.
  • 7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций планово пересмотрела разделение регионов по уровню эпидемической опасности COVID-19 и исключила Луцк и Тернополь из "красной зоны".

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусМинздрав


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