Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина

Четверг, 13 августа 2020, 11:55
11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина
УП

Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области не могут ослаблять карантин.

Источник: данные МОЗ

Детали: Министерство охраны здоровья исходит в этих выводах из 4 показателей: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамика заболеваемости.

 

С 1 августа адаптивный карантин в регионах Украины вводится по 4 зонам (зеленая, желтая, оранжевая и красная) по уровню эпидемической безопасности.

И теперь, по решению Кабмина от 12 августа, уровни эпидемической безопасности будут определять по 3 показателям: заполненность коек, уровень тестирования и количество новых больных на 100 000 населения за последние 14 дней.

Предыстория:

  • С 1 августа в Украине адаптивный карантин может усиливаться или ослабляться в отдельных районах и городах области, если именно в них эпидемические показатели не соответствуют нормам.
  • 31 июля Украину впервые разделили на четыре зоны по уровню эпидемической опасности. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 с понедельника 3 августа установили в городе Луцк, городе Тернополь и в Кицманском районе Черновицкой области.
  • Местные власти Тернополя и Луцка возмутилась этим решением и отказалась закрывать все на жесткий карантин.
  • 7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций планово пересмотрела разделение регионов по уровню эпидемической опасности COVID-19 и исключила Луцк и Тернополь из "красной зоны".

Знать больше Пандемия COVID-19: Сколько человек заболели в Украине и мире

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: