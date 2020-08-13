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Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський

Четвер, 13 серпня 2020, 12:19
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в рамках підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала до ОБСЄ оновлені списки для обміну утримуваними особами.  

Джерело: Зеленський на брифінгу у Борисполі 13 серпня

Пряма мова: "Ми до ОБСЄ передали новий список, в ОБСЄ підтвердили наш список на обмін. Там близько ста людей. Зараз ми чекаємо з тої сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі, Україна – Росія – ОБСЄ, коли може технічно вже робитися  обмін".

Деталі: Зеленський нагадав, що наступна зустріч ТКГ запланована на 18 серпня. Президент не зміг спрогнозувати, чи вплине сьогоднішня ситуація у Білорусі на засідання ТКГ, але висловив упевненість, що переговори у цьому форматі не зупиняться.

18 серпня на зустрічі планують також розглянути питання продовження режиму тиші.

Читайте також: Списки на обмін. Як і чому Україна забирає спільників терористів

Передісторія:

  • Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, замінивши на цій посаді другого президента Леоніда Кучму.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийТКГобмін
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