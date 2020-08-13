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Жінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"

Четвер, 13 серпня 2020, 13:06
Жінки в Мінську створили ланцюг солідарності
Фото: Радіо Свобода

У столиці Білорусі Мінську вранці 13 серпня знову проходять акції солідарності з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Жінки з квітами в руках, білому одязі і з білими стрічками встали у "ланцюг солідарності" на кількох вулицях і проспектах білоруської столиці. Водії автомобілів сигналять їм на знак підтримки.

 
Фото: Радіо Свобода

До них приєдналися медики 1-ої міської лікарні.

Напередодні акції жінок проти жорстких розгонів міліцією учасників протестів відбулися у кількох містах Білорусі. У Мінську близько 250 жінок вишикувалися в ланцюг зі словами "Припиніть нас бити! Нам просто потрібен правильний підрахунок голосів!"

 
Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо: У Білорусі п'яту добу тривають протести проти фальсифікації результатів виборів президента.

Акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", почалися вдень 12 серпня в низці білоруських міст.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьмітингивибори
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