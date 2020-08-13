Жінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"

У столиці Білорусі Мінську вранці 13 серпня знову проходять акції солідарності з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Жінки з квітами в руках, білому одязі і з білими стрічками встали у "ланцюг солідарності" на кількох вулицях і проспектах білоруської столиці. Водії автомобілів сигналять їм на знак підтримки.

До них приєдналися медики 1-ої міської лікарні.

Напередодні акції жінок проти жорстких розгонів міліцією учасників протестів відбулися у кількох містах Білорусі. У Мінську близько 250 жінок вишикувалися в ланцюг зі словами "Припиніть нас бити! Нам просто потрібен правильний підрахунок голосів!"

Нагадаємо: У Білорусі п'яту добу тривають протести проти фальсифікації результатів виборів президента.

Акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", почалися вдень 12 серпня в низці білоруських міст.