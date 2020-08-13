Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"

Четвер, 13 серпня 2020, 13:06

У столиці Білорусі Мінську вранці 13 серпня знову проходять акції солідарності з затриманими під час протестів проти результатів президентських виборів.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Жінки з квітами в руках, білому одязі і з білими стрічками встали у "ланцюг солідарності" на кількох вулицях і проспектах білоруської столиці. Водії автомобілів сигналять їм на знак підтримки.

 

До них приєдналися медики 1-ої міської лікарні.

Напередодні акції жінок проти жорстких розгонів міліцією учасників протестів відбулися у кількох містах Білорусі. У Мінську близько 250 жінок вишикувалися в ланцюг зі словами "Припиніть нас бити! Нам просто потрібен правильний підрахунок голосів!"

 

Нагадаємо: У Білорусі п'яту добу тривають протести проти фальсифікації результатів виборів президента.

Акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", почалися вдень 12 серпня в низці білоруських міст.

Теми: Білорусьмітингивибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину

У Києві кількість випадків COVID-19 перевищила 10 тисяч

Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

У Білорусі п'яту добу тривають протести

Протести в Білорусі: ведучі масово звільняються з державних телеканалів

Новини 12 серпня: ситуація у Білорусі, порада Росії для США

Усі новини...
Білорусь
На протест вийшли працівники БелАЗу
Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
У четверту ніч протестів у Білорусі затримали 700 людей
Останні новини
13:06
фотоЖінки в Мінську створили "ланцюг солідарності"
12:58
"Д.Трейдінг" Ахметова збільшила чистий прибуток в 14 разів
12:48
В Україні збережеться суха і прохолодна погода
12:45
відеоЗа посаду мера Києва буде боротися і представник "Свободи"
12:45
фотоНа протест вийшли працівники БелАЗу
12:31
Свої кордони для українців відкрили 42 країни - Кулеба
12:30
Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
12:21
Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
12:19
Україна передала ОБСЄ оновлений список з обміну утримуваними – Зеленський
12:17
Курс валют на 13 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!