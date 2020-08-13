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Женщины в Минске создали "цепь солидарности"

Четверг, 13 августа 2020, 13:06
Фото: Радио Свобода

В столице Беларуси Минске утром 13 августа вновь проходят акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов президентских выборов.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Женщины с цветами в руках, в белой одежде и с белыми лентами встали в "цепь солидарности" на нескольких улицах и проспектах белорусской столицы. Водители автомобилей сигналят им в знак поддержки.

 

К ним присоединились медики 1-й городской больницы.

Накануне акции женщин против жестких разгонов милицией участников протестов состоялись в нескольких городах Беларуси. В Минске около 250 женщин выстроились в цепь со словами "Прекратите нас бить! Нам просто нужен правильный подсчет голосов!"

 

Напомним: В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов президента.

Акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности", начались днем 12 августа в ряде белорусских городов.

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Темы: Беларусьмитингивиборы


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