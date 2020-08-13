Убрать танкер Delfi: подрядчику дали срок до Дня Независимости

Новый подрядчик компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.

Источник: заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже".

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