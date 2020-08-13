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Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом

Четвер, 13 серпня 2020, 17:49

Перший президент і теперішній представник України на мирних переговорах в Мінську Леонід Кравчук звернувся до білоруського лідера Олександра Лукашенка у зв’язку з подіями в сусідній країні.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю білоруській службі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я хотів би звернутися до білоруської влади – зупиніться. Президенте Лукашенко, припиніть кровопролиття! Жодними доказами, жодними переконаннями, жодними прикладами в історії він не може виправдати кровопролиття. Якщо вдатися до неймовірних фальсифікацій, правда історії все одно переможе".

Деталі: Він також подякував жінкам, які вийшли на протести в Білорусі, і підкреслив їхню мужність і прагнення до свободи і демократії.

Крім того, Кравчук висловив сподівання, що влада Росії не буде підтримувати насильство в Білорусі.

Нагадаємо: У Білорусі п'яту добу тривають протести проти фальсифікації результатів виборів президента.

Акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", почалися вдень 12 серпня в низці білоруських міст.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: КравчукЛукашенкоБілорусьмітинги


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