Кравчук обратился к Лукашенко с призывом

Первый президент и нынешний представитель Украины на мирных переговорах в Минске Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране.

Источник: Кравчук в интервью белорусской службе "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит".

Детали: Он также поблагодарил женщин, которые вышли на протесты в Беларуси, и подчеркнул их мужество и стремление к свободе и демократии.

Кроме того, Кравчук выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Напомним: В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов президента.

В Минске утром 13 августа женщины встали в "цепь солидарности" с задержанными.

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.