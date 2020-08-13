КНУ у вересні може позбавити Лукашенка докторського ступеня вишу
Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може скасувати звання почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.
Джерело: проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Бугрова: "Таке питання буде розглядати Вчена рада, яка й привласнює такі почесні звання.
Я, як член Вченої ради, "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ".
Деталі: За його словами, Вчена рада збирається під час навчального року, і, швидше за все, буде розглядати дане питання в вересні.
Довідково: Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор вишу Леонід Губерський.
Передісторія: Ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка просить ректора і членів вченої ради університету скасувати звання Почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.
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