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КНУ у вересні може позбавити Лукашенка докторського ступеня вишу

Четвер, 13 серпня 2020, 20:44

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може скасувати звання почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.

Джерело: проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Бугрова: "Таке питання буде розглядати Вчена рада, який і привласнює такі почесні звання.

Я як член вченої ради "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ ".

Деталі: За його словами, Вчена рада збирається під час навчального року, і, швидше за все, буде розглядати дане питання в вересні.

Довідково: Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор вишу Леонід Губерський.

Передісторія: Ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка просить ректора і членів вченої ради університету скасувати звання Почесного доктора КНУ Олександру Лукашенку.

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Передісторія: 

  • У Білорусі п’яту добу тривають протести проти дій президента Олександра Лукашенка після виборів глави держави, які відбулися 9 серпня. 
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.

Теми: ЛукашенкоКиївстуденти


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