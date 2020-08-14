Лікар про бійця, який підірвався на Донбасі: Стан вкрай важкий

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова рятують 37-річного солдата Збройних сил Олександра з Миколаєва, який отримав тяжкі поранення, підірвавшись із товаришем на Донбасі.

Джерело :головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко у Facebook

Пряма мова: "Протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Один боєць загинув на місці. Олександр із важкими пораненнями бортом доставлений у Мечникова на апараті ШВЛ.

Стан вкрай важкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків у голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, у кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки.

Прямо з реанімаційного залу поданий в операційну. Стабілізовано.

Офтальмологам вдалося врятувати праве око. Попереду довге лікування в Мечникова. Віримо, що виживе".

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