На Донбасі загинув військовий ООС
Четвер, 13 серпня 2020, 13:31
У Донецькій області двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "13 серпня на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення".
Деталі: Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.
Повідомляється, що на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Нагадаємо:
- 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
- Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї)
Українська правда