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На Донбасі загинув військовий ООС

Четвер, 13 серпня 2020, 13:31

У Донецькій області двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "13 серпня на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення".

Деталі: Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

Повідомляється, що на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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