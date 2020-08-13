На Донбасі загинув військовий ООС

У Донецькій області двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "13 серпня на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення".

Деталі: Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

Повідомляється, що на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

Обставини трагедії з’ясовуються.

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