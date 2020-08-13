На Донбасі загинув військовий ООС
Четвер, 13 серпня 2020, 13:31
У Донецькій області двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "13 серпня на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення".
Деталі: Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.
Повідомляється, що на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Українська правда