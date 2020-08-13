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На Донбасі загинув військовий ООС

Четвер, 13 серпня 2020, 13:31
На Донбасі загинув військовий ООС

У Донецькій області двоє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один із них загинув.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "13 серпня на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення".

Деталі: Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

Повідомляється, що на місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо: 

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї)

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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