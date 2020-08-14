Врач о бойце, который подорвался на Донбассе: Состояние крайне тяжелое

В Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова спасают 37-летнего солдата Вооруженных сил Александра из Николаева, который получил тяжелые ранения, подорвавшись с товарищем на Донбассе.

Источник: главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

Прямая речь: "Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ.

Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки.

Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован.

Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет".

Предыстория: