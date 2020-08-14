МЗС обурене словами Лукашенка, який звинуватив українців у дестабілізації Білорусі

Міністерство закордонних справ України обурене словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, який звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів.



Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі".

Деталі: У відомстві додали, що немає жодних доказів причетності українців до подій у Білорусі.

Тоді як є докази причетності 28 найманців ПВК "Вагнера", затриманих у Білорусі, в участі у терористичній діяльності на Донбасі.

У МЗС додали, що факти причетності "вагнерівців" до терористичної діяльності на Донбасі були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінська, проте Білорусь відправила бойовиків у Росію.

Дослівно: "Натомість "вагнерівці", з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав".

Що було раніше: Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, і згадав про Україну.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

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