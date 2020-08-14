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МИД возмущен словами Лукашенко, который обвинил украинцев в дестабилизации Беларуси

Пятница, 14 августа 2020, 23:59
МИД возмущен словами Лукашенко, который обвинил украинцев в дестабилизации Беларуси

Министерство иностранных дел Украины возмущено словам президента Беларуси Александра Лукашенко, который обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Дословно: "МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.

Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси".

Детали: В ведомстве добавили, что нет никаких доказательств причастности украинцев к событиям в Беларуси.

Тогда как есть доказательства причастности 28 наемников ППК "Вагнера", задержанных в Беларуси, в участии в террористической деятельности на Донбассе.

В МИД добавили, что факты причастности "вагнеровцев" к террористической деятельности на Донбассе были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск, но их почему-то Беларусь отправила в РФ.

Дословно: "Зато "вагнеровцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств".

Что было раньше: Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что офис генпрокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

12 августа офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Украинская правда

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