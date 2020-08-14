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Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення

П'ятниця, 14 серпня 2020, 21:57

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

Джерело: Мамедов в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Офіційної відповіді від білоруської сторони щодо видачі РФ затриманих ми наразі не отримали. Поки можу відзначити, що ми зібрали достатньо доказів щодо їх участі у збройному конфлікті на Донбасі в складі НЗФ РФ.

І Офіс Генерального прокурора оперативно відреагував на затримання і відразу 31 липня направив запит до Білорусі щодо тимчасового арешту, а пізніше - і екстрадиційні документи.

Але, тим не менше, маючи доказову базу, ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя. Адже підозра в них вже є".

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

"Українська правда" звернулась в Офіс українського генпрокурора по коментар.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
  • Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
  • 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.
  • У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.

Українська правда
Теми: ВагнерБілорусьРосіяОфіс генпрокурораУкраїна


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