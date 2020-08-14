Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

Джерело: Мамедов в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Офіційної відповіді від білоруської сторони щодо видачі РФ затриманих ми наразі не отримали. Поки можу відзначити, що ми зібрали достатньо доказів щодо їх участі у збройному конфлікті на Донбасі в складі НЗФ РФ.

І Офіс Генерального прокурора оперативно відреагував на затримання і відразу 31 липня направив запит до Білорусі щодо тимчасового арешту, а пізніше - і екстрадиційні документи.

Але, тим не менше, маючи доказову базу, ми будемо притягувати їх до кримінальної відповідальності на національному рівні, використовуючи механізм заочного правосуддя. Адже підозра в них вже є".

Що було раніше: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

"Українська правда" звернулась в Офіс українського генпрокурора по коментар.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

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