Видані Росії "вагнерівці" розповіли нову версію подорожі до Білорусі

Затримані раніше в Мінську росіяни, яких Білорусь видала Росії, розповіли, що нібито слідували в Лівію і Сирію по оголошенню на "Авіто". А про те, що в країні заплановані президентські вибори, взагалі не знали.

Джерело: кілька бойовиків ПВК Вагнера, яких цитують РИА Новости

Деталі: У п'ятницю 32 з 33 затриманих раніше на території Білорусі "вагнерівців" були повернуті до Росії. Тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь.

За словами одного з "вагнерівців", його неназваний "товариш по службі" відгукнувся на оголошення на "Авіто", після чого якийсь "Сергій Петрович", який представився куратором, запропонував роботу з охорони нафтових об'єктів як в Сирії та Лівії, так і в інших країнах. Спочатку мова йшла про Лівію та Сирію, і телефонував він з сирійського номера.

Куратор нібито просив набрати в охорону 30 осіб, потім збільшив запит до 60, до 90 і потім до 180 осіб. Від співробітників цей "Сергій Петрович" вимагав досвід участі в бойових діях - в першу чергу на Донбасі і в Сирії.

"Вагнерівці" повідомили, що логістикою від Москви до пункту призначення в Сирії займалася якась "Лариса Самаріна". Потім групі заявили, що "Сергій Петрович" загинув і був призначений новий куратор - "Артур". Він вів розмову про те, що тепер люди їдуть на охорону об'єктів "Роснефти" до Венесуели.

Пряма мова "вагнерівців":

"За добу до відльоту "Самаріна" сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ - Стамбул - Гавана - Каракас так, щоб ми довго не перебували в транзитній зоні Туреччини. Сказала, що замовить нові квитки на 30 число. Ми їх отримали, і вона запропонувала тимчасово вибути в санаторій "Білорусочка" для відпочинку".

"Всі спали. Раптом гуркіт - двері повилітали, всіх обличчям в підлогу, зброю наставили, простирадла на голову. Люди не розуміли, що взагалі відбувається, відчуття сюрреалізму".

"Про те, що там вибори, ми дізналися, коли приїали. Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і якихось несподіванок від спецслужб ніхто не очікував".

Нагадаємо: раніше кілька членів російської ПВК Вагнера, яких допитали у Білорусі, заявили слідчим, що вони через Мінськ прямували у Стамбул, де мали намір "оглянути Собор Святої Софії".

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