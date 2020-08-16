"Вагнеровцы" по приезду в РФ рассказали новую версию путешествия в Беларусь

Задержанные ранее в Минске россияне, которых Беларусь выдала России, рассказали, что якобы следовали в Ливию и Сирию по объявлению на "Авито". А о том, что в стране намечены президентские выборы, вообще не знали.

Источник: несколько боевиков ЧВК Вагнера, которых цитируют РИА Новости

Детали: В пятницу 32 из 33 задержанных ранее на территории Беларуси "вагнеровцев" были возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

По словам одного из "вагнеровцев", его неназванный "сослуживец" откликнулся на объявление на "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он с сирийского номера.

Куратор якобы просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, до 90 и потом до 180 человек. От сотрудников этот "Сергей Петрович" требовал опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

"Вагнеровцы" сообщили, что логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая "Лариса Самарина". Потом группе заявили, что "Сергей Петрович" погиб и был назначен новый куратор - "Артур". Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.

Прямая речь "вагнеровцев":

"За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха"

"Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма".

"О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".

Напомним: ранее несколько членов российской ЧВК Вагнера, которых допросили в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где намеревались "осмотреть Собор Святой Софии".

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