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Зеленський про "вагнерівців": Несправедливе рішення, наслідки будуть трагічними

Субота, 15 серпня 2020, 10:06
Зеленський про вагнерівців: Несправедливе рішення, наслідки будуть трагічними
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає видачу бійців "Вагнера" Білоруссю Росії несправедливим рішенням, наслідки якого будуть трагічними.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Вважаємо таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги.

Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни.

Дай боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють".

Деталі: Зеленський назвав "вагнерівців" демонами сучасної війни. Він висловив переконання, що видача їх Росії – це "дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах".

Дослівно: "По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було.

А по-друге, людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України – перш за все України – демонстративно віддати третій стороні.

Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків".

Деталі: Зеленський зазначив, що білоруська сторона залишила звернення Офісу генпрокурора України щодо видачі "вагнерівців" без відповіді.

Крім того, за словами президента, були активні спроби по дипломатичних та особистих каналах "довести нашим партнерам, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом".

Дослівно: "Проте й самі "вагнерівці", і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе".

Деталі: У пості президента декілька речень написані великими літерами.

Що передувало: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що з прикрістю сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера".

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав повернення білоруською владою бойовиків "Вагнер" до Росії недружнім кроком по відношенню до України, який негативно позначиться на відносинах двох держав.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВагнерБілорусьРосія
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