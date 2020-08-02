Хотіли подивитися на собор: "вагнерівці" пояснили, навіщо прибули до Білорусі

Кілька членів російської ПВК Вагнера, яких раніше затримали у Білорусі, заявили слідчим, що вони через Мінськ прямували у Стамбул, де мали намір "оглянути Собор Святої Софії".

Джерело: голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, якого цитує Белтелерадіокомпанія

Деталі: Носкевич розповів, які версії перебування у Білорусі "вагнерівці" озвучили силовикам під час розслідування.

Пряма мова: "Варто зауважити, що в ході допитів вони дають найбільш суперечливі свідчення, зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська у Стамбул, кажуть менше половини людей, інші вказують зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось оглянути Собор Святої Софії".

Додатково: слідство виявило невідповідності у свідченнях затриманих. Одна з версій звучала, що нібито росіяни мали намір летіти в Стамбул. Однак Носкевич назвав виліт до Туреччини спланованим заздалегідь алібі, оскільки до аеропорту група так і не доїхала, хоча квитки були. Замість цього спочатку заселилася в Мінський готель IBB, де заздалегідь були заброньовані номери.

При виселенні з цього готелю росіяни сповістили його співробітників, що їдуть в аеропорт, а насправді переїхали в санаторій "Білорусочка", де їх у підсумку і затримали.

З'ясувалися й інші подробиці. В одному з месенджерів була створена спеціальна група. У ній старший здійснював координацію дій підлеглих: від розпорядку дня, переклички, часу загального збору, туди ж надійшов наказ спалити старі квитки на території санаторію.

Нагадаємо: Британські слідчі дійшли висновку, що російські ГРУшники Олександр Мішкін (Петров) і Анатолій Чепіга (Боширов) прибули до Британії 2 березня 2018 року, були в Солсбері 4 березня (день отруєння Скрипалів), обробили ручку дверей їхнього будинку бойовою отруйною речовиною і в той же день повернулися в Росію рейсом "Аерофлоту".

Намагаючись обґрунтувати свої візити в Солсбері Мішкін і Чепіга тоді також заявляли, що приїхали в місто, щоб подивитися на готичний собор.

Передісторія: