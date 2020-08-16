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Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою

Неділя, 16 серпня 2020, 17:26

Білорусь із 17 по 20 серпня проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литвою.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram

Дослівно: "Із 17 по 20 серпня у відповідності з Планом підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде ряд тактичних навчань із батареями реактивних дивізіонів із висуванням на ділянку місцевості поблизу Островця, полігони "Гожський" і "Неман".

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконають завдання по заступу на бойове чергування по призначених об'єктах".

Деталі: У повідомленні наголошується, що підрозділи 147, 1146 і 740 зенітних ракетних полків висунулися в призначені райони і заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону Білорусі в повітряному просторі.

В рамках батальйонного тактичного навчання особовий склад 103 повітряно-десантної бригади висунеться на полігон "Гожський", де спільно з органами прикордонної служби відпрацює питання посилення ділянок державного кордону.

Також у цей період на "Обуз-Лесновському" і "Гожському" полігонах пройдуть планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою з окремими танковими і механізованими батальйонами 6 і 11 окремих механізованих бригад.

Що передувало: 15 серпня Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.

16 серпня він звинуватив НАТО у нарощуванні військової потужності на західних кордонах Білорусі. НАТО відкинуло звинувачення. 

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, коментуючи звернення Лукашенка до Путіна, назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Українська правда
Теми: БілорусьЛитва


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