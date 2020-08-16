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Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Воскресенье, 16 августа 2020, 17:26
Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Беларусь с 17 по 20 августа проведет ряд военных учений вблизи города Островец возле границы с Литвой.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно: "С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман".

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам".

Детали: В сообщении отмечается, что подразделения 147, 1146 и 740 зенитных ракетных полков выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы Беларуси в воздушном пространстве.

В рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы.

Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад.

Что предшествовало: 15 августа Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства.

16 августа он обвинил НАТО в наращивании военной мощи на западных границах Беларуси. НАТО отвергло обвинения.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛитва
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