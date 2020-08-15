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Лукашенко наказав перекинути десантників до західного кордону Білорусі

Субота, 15 серпня 2020, 23:18

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на заяву Лукашенка в ефірі телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова: "Те, що відбувається на цих територіях (на заході - УП), спокійно спостерігати за цим ми не можемо. Наших військових також турбує ця проблема. Тому я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західному кордоні, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно".

Деталі: У Білорусі сили спеціальних операцій включають в себе 38-у окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду (Брест), 103-ю окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду (Вітебськ) та 5-ту окрему бригаду спеціального призначення (Мар'їна Горка).

Нагадаємо: 14 серпня тисячі співробітників покинули територію білоруської державної хімічної компанії "Гродно Азот", щоб зустрітися з керівництвом заводу і міста. Люди заявляють, що їхні голоси на виборах вкрали.

Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко


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