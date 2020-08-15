Лукашенко наказав перекинути десантників до західного кордону Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.
Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на заяву Лукашенка в ефірі телеканалу "Білорусь 1"
Пряма мова: "Те, що відбувається на цих територіях (на заході - УП), спокійно спостерігати за цим ми не можемо. Наших військових також турбує ця проблема. Тому я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західному кордоні, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно".
Деталі: У Білорусі сили спеціальних операцій включають в себе 38-у окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду (Брест), 103-ю окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду (Вітебськ) та 5-ту окрему бригаду спеціального призначення (Мар'їна Горка).
Передісторія:
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