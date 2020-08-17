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ЄС підтримує вимоги протестувальників у Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 00:56
Фото: Euroradio

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білоруських протестувальників у їх вимогах.

Джерело: Борель у twitter

Пряма мова: "Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстраці з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції і справжніх виборів.

ЄС підтримує білоруський народ".

Що передувало: У неділю в Мінську пройшов, імовірно, наймасштабніший мітинг в історії незалежної Білорусі. За даними Радіо Свобода, в ньому взяло участь 100-200 тисяч людей.

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжувалися насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, оголошені ЦВК.

Українська правда
Теми: БілорусьЄСмітинги


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