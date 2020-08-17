ЄС підтримує вимоги протестувальників у Білорусі

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білоруських протестувальників у їх вимогах.

Джерело: Борель у twitter

Пряма мова: "Сотні тисяч білорусів вийшли сьогодні на мирну демонстраці з вимогами звільнення політичних в'язнів, судового переслідування винних в жорстокості поліції і справжніх виборів.

ЄС підтримує білоруський народ".

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Що передувало: У неділю в Мінську пройшов, імовірно, наймасштабніший мітинг в історії незалежної Білорусі. За даними Радіо Свобода, в ньому взяло участь 100-200 тисяч людей.

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

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