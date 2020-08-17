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ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 00:56
ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси
Фото: Euroradio

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусских протестующих в их требованиях.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрационного с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов.

ЕС поддерживает белорусский народ".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЕСмитинги
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