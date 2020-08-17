Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 00:56
Фото: Euroradio

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусских протестующих в их требованиях.

Источник: Борель в twitter

Прямая речь: "Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрационного с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов.

ЕС поддерживает белорусский народ".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

Читайте также: "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.

Украинская правда
Темы: БеларусьЕСмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске

Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Видео, фото"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

дополненоЛукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

Все новости...
Беларусь
К границе с Беларусью едут автозаки Росгвардии – СМИ
На здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси
Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске
Последние новости
01:47
На Буковине не снижаются темпы распространения коронавируса
00:56
ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси
00:21
видеоК границе с Беларусью едут автозаки Росгвардии – СМИ
00:20
На Ровенщине отчитываются о антирекорде суточной заболеваемости COVID-19
23:11
фотоНа здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси
22:26
Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC
21:37
Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске
20:49
Новости экономики: ВВП-варранты, "Укрспирт", экономическая стратегия Украины
20:02
Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия
19:26
Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена
Все новости...