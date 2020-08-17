ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусских протестующих в их требованиях.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрационного с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов.

ЕС поддерживает белорусский народ".

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

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