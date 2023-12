ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусских протестующих в их требованиях.

Источник: Боррель в twitter

Прямая речь: "Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрационного с требованиями освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов.

ЕС поддерживает белорусский народ".

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.