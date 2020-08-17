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Папа Римський прокоментував протести білорусів

Понеділок, 17 серпня 2020, 02:39
Папа Римський прокоментував протести білорусів

Папа Римський Франциск закликав протестувальників та владу до діалогу та відмови від насилля.

Джерело: Vatican news

Пряма мова: "Я з увагою стежу за ситуацією, яка склалась у Білорусі після виборів, і закликаю до діалогу, відмови від насилля та поваги справедливості та права".

Деталі: Протести у Білорусі Франциск згадав під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані. 

Також Папа сказав, що продовжує молитись на Ліван, де нещодавно трапився масштабний вибух. 

Що передувало: У неділю в Мінську пройшов, імовірно, наймасштабніший мітинг в історії незалежної Білорусі. За даними Радіо Свобода, в ньому взяло участь 100-200 тисяч людей.

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжувалися насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, оголошені ЦВК.

Українська правда
Теми: церкваБілорусьмітинги
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