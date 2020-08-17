Папа Римский прокомментировал протесты белорусов
Папа Римский Франциск призвал протестующих и власть к диалогу и отказа от насилия.
Источник: Vatican news
Прямая речь: "Я с вниманием слежу за ситуацией, которая сложилась в Беларуси после выборов, и призываю к диалогу, отказа от насилия и уважению справедливости и права".
Детали: Протесты в Беларуси Франциск вспомнил во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Также Папа сказал, что продолжает молиться на Ливан, где недавно произошел масштабный взрыв.
Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.
Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.
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Предыстория:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.