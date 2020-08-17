Папа Римский прокомментировал протесты белорусов

Папа Римский Франциск призвал протестующих и власть к диалогу и отказа от насилия.

Источник: Vatican news

Прямая речь: "Я с вниманием слежу за ситуацией, которая сложилась в Беларуси после выборов, и призываю к диалогу, отказа от насилия и уважению справедливости и права".

Детали: Протесты в Беларуси Франциск вспомнил во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Также Папа сказал, что продолжает молиться на Ливан, где недавно произошел масштабный взрыв.

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

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