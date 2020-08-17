В опозиції заявили, що готові обговорити з Лукашенком його недоторканність

Опозиція готова вести діалог з Олександром Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, щодо недоторканності його і членів його сім'ї в разі мирної передачі влади.

Джерело: Твіттер недопущеного до минулих 9 серпня виборів глави Білорусі Валерія Цепкала

Пряма мова Цепкала: "Опозиція готова почати діалог з Лукашенком і готова розглянути варіант з недоторканністю його і членів його сім'ї в разі мирної і добровільної передачі влади".

Деталі: Цепкало додав, що йдеться лише про початок діалогу з Лукашенко і сам він "нічого не обіцяв". Також він прокоментував заяву Лукашенка, який сказав, що нові вибори можливі тільки після його смерті: "Значить підписав собі приговор".

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