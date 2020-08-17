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В опозиції заявили, що готові обговорити з Лукашенком його недоторканність

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:33

Опозиція готова вести діалог з Олександром Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, щодо недоторканності його і членів його сім'ї в разі мирної передачі влади.

Джерело: Твіттер недопущеного до минулих 9 серпня виборів глави Білорусі Валерія Цепкала

Пряма мова Цепкала: "Опозиція готова почати діалог з Лукашенком і готова розглянути варіант з недоторканністю його і членів його сім'ї в разі мирної і добровільної передачі влади".

Деталі: Цепкало додав, що йдеться лише про початок діалогу з Лукашенко і сам він "нічого не обіцяв". Також він прокоментував заяву Лукашенка, який сказав, що нові вибори можливі тільки після його смерті: "Значить підписав собі приговор".

Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.  
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Лукашенко закликає перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусь


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