В опозиції заявили, що готові обговорити з Лукашенком його недоторканність
Понеділок, 17 серпня 2020, 13:33
Опозиція готова вести діалог з Олександром Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, щодо недоторканності його і членів його сім'ї в разі мирної передачі влади.
Джерело: Твіттер недопущеного до минулих 9 серпня виборів глави Білорусі Валерія Цепкала
Пряма мова Цепкала: "Опозиція готова почати діалог з Лукашенком і готова розглянути варіант з недоторканністю його і членів його сім'ї в разі мирної і добровільної передачі влади".
Деталі: Цепкало додав, що йдеться лише про початок діалогу з Лукашенко і сам він "нічого не обіцяв". Також він прокоментував заяву Лукашенка, який сказав, що нові вибори можливі тільки після його смерті: "Значить підписав собі приговор".
Передісторія:
- В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
- Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.
- Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
- Лукашенко закликає перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.
Українська правда