В оппозиции заявили, что готовы обсудить с Лукашенко его неприкосновенность
Понедельник, 17 августа 2020, 13:33
Оппозиция готова вести диалог с Александром Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, по неприкосновенности его и членов его семьи в случае мирной передачи власти.
Источник: Твиттер недопущеного к выборам главы Беларуси Валерия Цепкало
Прямая речь Цепкало: "Оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти".
Детали: Цепкало добавил, что речь идет лишь о начале диалога с Лукашенко и сам он "ничего не обещал". Также он прокомментировал заявление Лукашенко, который сказал, что новые выборы возможны только после его смерти: "Значит подписал себе приговор".
Предистория:
- В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
- Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
- Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
- Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.