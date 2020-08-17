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В оппозиции заявили, что готовы обсудить с Лукашенко его неприкосновенность

Понедельник, 17 августа 2020, 13:33

Оппозиция готова вести диалог с Александром Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, по неприкосновенности его и членов его семьи в случае мирной передачи власти.

Источник: Твиттер недопущеного к выборам главы Беларуси Валерия Цепкало

Прямая речь Цепкало: "Оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти".

Детали: Цепкало добавил, что речь идет лишь о начале диалога с Лукашенко и сам он "ничего не обещал". Также он прокомментировал заявление Лукашенко, который сказал, что новые выборы возможны только после его смерти: "Значит подписал себе приговор".

Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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