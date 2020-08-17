Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оппозиции заявили, что готовы обсудить с Лукашенко его неприкосновенность

Понедельник, 17 августа 2020, 13:33
В оппозиции заявили, что готовы обсудить с Лукашенко его неприкосновенность

Оппозиция готова вести диалог с Александром Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, по неприкосновенности его и членов его семьи в случае мирной передачи власти.

Источник: Твиттер недопущеного к выборам главы Беларуси Валерия Цепкало

Прямая речь Цепкало: "Оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти".

Детали: Цепкало добавил, что речь идет лишь о начале диалога с Лукашенко и сам он "ничего не обещал". Также он прокомментировал заявление Лукашенко, который сказал, что новые выборы возможны только после его смерти: "Значит подписал себе приговор".

Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лукашенко
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: