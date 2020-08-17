Служба безпеки затримала у Львові колишнього працівника поліції, який за версією слідства, у січні організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Джерело: Повідомлення СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру".

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