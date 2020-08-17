Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримали експоліцейського, якого підозрюють в організації підпалу авто "Радіо Свобода" у Львові

Понеділок, 17 серпня 2020, 19:46
Затримали експоліцейського, якого підозрюють в організації підпалу авто Радіо Свобода у Львові

Служба безпеки затримала у Львові колишнього працівника поліції, який за версією слідства, у січні організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Джерело: Повідомлення СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру".

Передісторія:

  • Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.
  • Поліція повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто. 
  • 31 січня журналісти оприлюднили відеопідпалу автівки Галини Терещук.
  • 6 лютого затримали підозрюваного виконавця. 7 лютого галицький райсуд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студентаНУ "Львівська політехніка" (перший курс за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія") – уродженця Молдови з Хмельницької області.
  • СБУ ще в лютому повідомляло, що спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.

Теми: СБУЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
СБУ
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: