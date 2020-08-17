СБУ затримала експоліцейського, якого підозрює в організації підпалу автомобіля "Схем"
Понеділок, 17 серпня 2020, 19:46
Служба безпеки затримала у Львові колишнього працівника поліції, який за версією слідства, у січні організував підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.
Джерело: Повідомлення СБУ
Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру".
Передісторія:
- Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.
- Поліція повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто.
- 31 січня журналісти оприлюднили відеопідпалу автівки Галини Терещук.
- 6 лютого затримали підозрюваного виконавця. 7 лютого галицький райсуд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студентаНУ "Львівська політехніка" (перший курс за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія") – уродженця Молдови з Хмельницької області.
- СБУ ще в лютому повідомляло, що спільно з прокуратурою встановили можливих замовника та поплічника підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук, причетний поліцейський.