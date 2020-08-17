Служба безопасности задержала во Львове бывшего сотрудника полиции, который по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Источник: Сообщение СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении".

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