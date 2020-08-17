Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержан экс-полицейский, которого подозревают в поджоге авто "Радио Свобода" во Львове

Понедельник, 17 августа 2020, 19:46
Задержан экс-полицейский, которого подозревают в поджоге авто Радио Свобода во Львове

Служба безопасности задержала во Львове бывшего сотрудника полиции, который по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Источник: Сообщение СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении".

Предыстория:

  • В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.
  • Полиция сообщила, что проверяет версию о профессиональном мотив поджога авто.
  • 31 января журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Галины Терещук.
  • 6 февраля задержали подозреваемого исполнителя. 7 февраля галицкий райсуд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студентаНУ "Львовская политехника" (первый курс по специальности "строительство и гражданская инженерия") – уроженца Молдовы из Хмельницкой области.
  • В феврале Служба безопасности Украины заявляла, что установила возможных заказчика и пособника поджога автомобиля львовской журналистки.

Украинская правда
Темы: СБУСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СБУ
СБУ ответила, почему не дает руководительнице Музея Голодомора доступ к материалам скандального исследования
СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах
Руководители учебного центра Нацгвардии "нарисовали" себе 1 миллион "боевых" - СБУ
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: