СБУ задержала експолицейського, которого подозревает в организации поджога авто "Радио Свобода"
Понедельник, 17 августа 2020, 19:46
Служба безопасности задержала во Львове бывшего сотрудника полиции, который по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
Источник: Сообщение СБУ
Дословно: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении".
Предыстория:
- В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.
- Полиция сообщила, что проверяет версию о профессиональном мотив поджога авто.
- 31 января журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Галины Терещук.
- 6 февраля задержали подозреваемого исполнителя. 7 февраля галицкий райсуд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студентаНУ "Львовская политехника" (первый курс по специальности "строительство и гражданская инженерия") – уроженца Молдовы из Хмельницкой области.
- В феврале Служба безопасности Украины заявляла, что установила возможных заказчика и пособника поджога автомобиля львовской журналистки.
Украинская правда