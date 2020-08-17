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СБУ задержала експолицейського, которого подозревает в организации поджога авто "Радио Свобода"

Понедельник, 17 августа 2020, 19:46

Служба безопасности задержала во Львове бывшего сотрудника полиции, который по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Источник: Сообщение СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении".

Предыстория:

  • В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.
  • Полиция сообщила, что проверяет версию о профессиональном мотив поджога авто.
  • 31 января журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Галины Терещук.
  • 6 февраля задержали подозреваемого исполнителя. 7 февраля галицкий райсуд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студентаНУ "Львовская политехника" (первый курс по специальности "строительство и гражданская инженерия") – уроженца Молдовы из Хмельницкой области.
  • В феврале Служба безопасности Украины заявляла, что установила возможных заказчика и пособника поджога автомобиля львовской журналистки.

Украинская правда
Темы: СБУСМИ


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