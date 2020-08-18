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У Тихановської заявили, що вона скоро повернеться до Білорусі

Вівторок, 18 серпня 2020, 13:22
У Тихановської заявили, що вона скоро повернеться до Білорусі

Довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова впевнена, що Тихановська повернеться до Білорусі "найближчим часом".

Джерело: Ковалькова в ефірі "Ехо Москви", відеозвернення Тихановської

Пряма мова Ковалькової: "Вона не збиралася звідси їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться".

Деталі: Разом з тим, сама Тихановська у вівторок записала відеозвернення до дня народження свого чоловіка, політв'язня Сергія Тихановського.

Пряма мова Тихановської: "Мій чоловік Сергій Тихановський просить, щоб я передала вам його слова. Він та інші політв'язні сидять, але він просить, щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя".

"Він був затриманий у Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював, за провокацією спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави... Пропаганда з патріотів робить злочинців".

"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниючих система, в якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір".

Передісторія:

  • У понеділок сама Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.  
  • Раніше Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.

Українська правда
Теми: Білорусь
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