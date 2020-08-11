Тихановська знімала своє звернення під наглядом силовиків: знайдено доказ

Представник виборчого штабу Світлани Тихановської Марія Колеснікова розповіла, що кандидат у президенти три години провела в кабінеті з двома високопоставленими силовиками. Там була і відеотехніка.

Джерело: телеграм-канал "Кулуари KYKY", "Радіо Свобода", "Белсат"

Пряма мова: "Вона була без зв'язку зі своїм адвокатом. Ми бачили, що пройшли люди з обладнанням, схожим на відеотехніку - результат ви знаєте. Максим бачить Світлану, що виходить з кабінету, - вона сказала — що вийде через інший вхід…

За яким правом кандидата в президенти залишають з представниками силових структур без адвокатів на кілька годин? Чому, приходячи на прийом до голови ЦВК, люди в підсумку залишаються затриманими силовими структурами?..

Людина, яка три години перебуває на самоті з двома представниками силових структур, може прочитати будь-який текст…

Я отримала інформацію про те, що це були високопоставлені силовики…

Якби я була в її ситуації, я б теж могла зачитати (текст з папірця - ред.). Коли є діти, чоловік, друзі та прихильники, які перебувають у в'язниці, дуже складно не робити заяви під тиском".

Деталі: За її словами, все відбувалося в кабінеті голови Центрвиборчкому Білорусі Лідії Єрмошиної.

При цьому "Радіо Свобода" і "Белсат" знайшли докази, що саме в цьому кабінеті з силовиками Тихановська записувала своє відеозвернення. Вони порівняли старі фотографії кабінету і кадр з відео – на знімках одні й ті самі диван і жалюзі.

Крім того, за інформацією "Медузи", першим відеозвернення Тихановської опублікував провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи" без вказівки на джерело.

Передісторія: У вівторок кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести і поважати закон.

11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву.

За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.

Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.

Перед рішенням про виїзд з країни вона подала в ЦВК скаргу про порушення під час виборів. Там кандидатка пробула більше 3 годин. За словами прессекретаря її штабу, після того, як Тихановська вийшла з ЦВК, вона сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку.

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