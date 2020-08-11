Тихановська знімала своє звернення під наглядом силовиків: знайдено доказ
Представник виборчого штабу Світлани Тихановської Марія Колеснікова розповіла, що кандидат у президенти три години провела в кабінеті з двома високопоставленими силовиками. Там була і відеотехніка.
Джерело: телеграм-канал "Кулуари KYKY", "Радіо Свобода", "Белсат"
Пряма мова: "Вона була без зв'язку зі своїм адвокатом. Ми бачили, що пройшли люди з обладнанням, схожим на відеотехніку - результат ви знаєте. Максим бачить Світлану, що виходить з кабінету, - вона сказала — що вийде через інший вхід…
За яким правом кандидата в президенти залишають з представниками силових структур без адвокатів на кілька годин? Чому, приходячи на прийом до голови ЦВК, люди в підсумку залишаються затриманими силовими структурами?..
Людина, яка три години перебуває на самоті з двома представниками силових структур, може прочитати будь-який текст…
Я отримала інформацію про те, що це були високопоставлені силовики…
Якби я була в її ситуації, я б теж могла зачитати (текст з папірця - ред.). Коли є діти, чоловік, друзі та прихильники, які перебувають у в'язниці, дуже складно не робити заяви під тиском".
Деталі: За її словами, все відбувалося в кабінеті голови Центрвиборчкому Білорусі Лідії Єрмошиної.
При цьому "Радіо Свобода" і "Белсат" знайшли докази, що саме в цьому кабінеті з силовиками Тихановська записувала своє відеозвернення. Вони порівняли старі фотографії кабінету і кадр з відео – на знімках одні й ті самі диван і жалюзі.
Крім того, за інформацією "Медузи", першим відеозвернення Тихановської опублікував провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи" без вказівки на джерело.
Передісторія: У вівторок кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести і поважати закон.
11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву.
За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.
Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.
Перед рішенням про виїзд з країни вона подала в ЦВК скаргу про порушення під час виборів. Там кандидатка пробула більше 3 годин. За словами прессекретаря її штабу, після того, як Тихановська вийшла з ЦВК, вона сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку.
Нагадаємо:
- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.
- Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.
- Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.