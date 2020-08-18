У Тихановской заявили, что она скоро вернется в Беларусь

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановская Ольга Ковалькова уверена, что Тихановская вернется в Беларусь "в ближайшее время".

Источник: Ковалькова в эфире "Эхо Москвы", видеообращение Тихановской

Прямая речь Ковальковой: "Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется".

Детали: В то же время, сама Тихановская во вторник записала видеообращение ко дню рождению своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановского.

Прямая речь Тихановской: "Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни".

"Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которое он не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства… Пропаганда из патриотов делает преступников".

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор".

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