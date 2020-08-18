Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Тихановской заявили, что она скоро вернется в Беларусь

Вторник, 18 августа 2020, 13:22

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановская Ольга Ковалькова уверена, что Тихановская вернется в Беларусь "в ближайшее время".

Источник: Ковалькова в эфире "Эхо Москвы", видеообращение Тихановской

Прямая речь Ковальковой: "Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется".

Детали: В то же время, сама Тихановская во вторник записала видеообращение ко дню рождению своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановского.

Прямая речь Тихановской: "Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни".

"Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которое он не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства… Пропаганда из патриотов делает преступников".

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор".

Предыстория:

  • В понедельник ранее Тихановськая заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.
  • Штаб Тихановской призвал к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет.
  • Ранее Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.

Украинская правда
Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

обновленоЗеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

Все новости...
Беларусь
Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси
В Беларуси к забастовке присоединились работники радио
Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации
Последние новости
13:36
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:35
Херсон. Эпидрасследование в больнице им. Лучанского должны завершить до конца недели
13:35
В июле украинцы оставили рекордные чаевые cashless – исследование Приватбанка
13:28
Коронавирус "моложает", ВОЗ говорит о "новой фазе пандемии"
13:22
У Тихановской заявили, что она скоро вернется в Беларусь
13:16
В школах оранжевой зоны учителя будут проводить уроки в защитных щитках – Ляшко
13:10
DHL Express рассматривают аэропорт "Борисполь" как альтернативу хабам в Москве и Стамбуле
13:03
Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси
13:00
В Минэкономики согласовали предельный объем экспорта пшеницы на сезон
12:46
В Беларуси к забастовке присоединились работники радио
Все новости...