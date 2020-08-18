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"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Вторник, 18 августа 2020, 18:59
Награждал лично Сурков: Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных из состава так называемого ПВК Вагнера, которых раньше задержали в Беларуси и передали России.

Источник: Youtube-канал Янины Соколовой

Детали: На записи сначала боевик ПВК Вагнера Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона "Степь" в Украине, командовал расчетом ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс - ред.). По его словам, он сбил в Украине возле поселка Мариновка 3 единицы техники: вертолет и два штурмовика Су-25.

 

Он также рассказал, что участвовал в "освобождении Луганского аэропорта", а учился стрелять из ПЗРК в России в городе Новочеркасск.

 

Харитонов отметил, что у него российский военный билет и он служил в 1999-2001 году. Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве помощник президента России Владислав Сурков. Российских государственных наград у него две - за взятие Пальмиры и за "вертушки в Луганске".

 
 

Другой боевик Сергей Щербаков рассказал, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году. Он подтвердил, что Харитонов сбил вертолет и два штурмовика.

 

Еще одни боевик с ПВК Вагнера Александр Сидоров рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах "в ЛНР" и в 2016 году у населенного пункта Пески (Донецкая область). Попал он на Донбасс в составе российского подразделения "Амур". Сидоров рассказал, что работал водителем во время боев за Луганский аэропорт.

 

На видео также приводятся документы других бойцов ПВК Вагнера, которые воевали в Украине. В частности это: Сергей Анохин, Дмитрий Жмурин, Тахир Бахтигараев.

Предыстория:

  • Согласно информации источников УП украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
  • Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцов" России несправедливым решением, последствия которого будут трагическими.

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Темы: Донбассвойна
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