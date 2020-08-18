Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты

Вторник, 18 августа 2020, 18:59

Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных из состава так называемого ПВК Вагнера, которых раньше задержали в Беларуси и передали России.

Источник: Youtube-канал Янины Соколовой

Детали: На записи сначала боевик ПВК Вагнера Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона "Степь" в Украине, командовал расчетом ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс - ред.). По его словам, он сбил в Украине возле поселка Мариновка 3 единицы техники: вертолет и два штурмовика Су-25.

 

Он также рассказал, что участвовал в "освобождении Луганского аэропорта", а учился стрелять из ПЗРК в России в городе Новочеркасск.

 

Харитонов отметил, что у него российский военный билет и он служил в 1999-2001 году. Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве помощник президента России Владислав Сурков. Российских государственных наград у него две - за взятие Пальмиры и за "вертушки в Луганске".

 
 

Другой боевик Сергей Щербаков рассказал, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году. Он подтвердил, что Харитонов сбил вертолет и два штурмовика.

 

Еще одни боевик с ПВК Вагнера Александр Сидоров рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах "в ЛНР" и в 2016 году у населенного пункта Пески (Донецкая область). Попал он на Донбасс в составе российского подразделения "Амур". Сидоров рассказал, что работал водителем во время боев за Луганский аэропорт.

 

На видео также приводятся документы других бойцов ПВК Вагнера, которые воевали в Украине. В частности это: Сергей Анохин, Дмитрий Жмурин, Тахир Бахтигараев.

Предыстория:

  • Согласно информации источников УП украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
  • Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцов" России несправедливым решением, последствия которого будут трагическими.

Темы: Донбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти

Польша уже приняла у себя первых беженцев из Беларуси

ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси

Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

Все новости...
Донбасс
ООС: на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел
На Донбассе тихо, но враг обустроил новую позицию
Кравчук "почувствовал", что россиянам надоело воевать и они хотят мира на Донбассе
Последние новости
19:18
Во Франции маски для лица стали обязательными на работе
18:59
"Награждал лично Сурков": Бойцы ПВК Вагнера рассказали, как сбивали украинские самолеты
18:52
Гривна продолжает уверенно укрепляться
18:48
В 2016 году Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США - доклад
18:20
Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЄС
18:17
Нашли мертвым члена комиссии, отказавшегося подписать протокол о победе Лукашенко
18:02
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:29
Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти
17:24
НАТО не представляет угрозы для Беларуси – генсек
17:18
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 2,5 миллиарда
Все новости...