Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, защита Дугар отказалась
Подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко вручили во вторник обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугар отказались его получать.
Источники: адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии УП, адвокат Станислав Кулик в комментарии УП, адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец в Facebook.
Прямая речь Беспалого: "Обвинительный акт сегодня в 14:30 получили. Вручение обвинительного акта - это право прокурора, фактически он отмечает, что уже все собрано, все открыто, все получено, имеется в виду, по доказательствах.
Мы обвинительный акт, в отличие от адвокатов Яны Дугар, получили. Я считаю, что мы, я и Юлия Кузьменко, готовы пойти в суд и у судьи уже доказывать непричастность Юлии Кузьменко к совершению преступления, к убийству Павла Шеремета.
Ответ на, всю тактику защиты будем реализовывать при рассмотрении дела по существу в Шевченковском районном суде".
Детали: Адвокат Антоненко Кулик также сообщил, что во вторник его подзащитному вручили обвинительный акт. Ранее адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец написал, что защита отказался получать обвинительный акт, поскольку не было открыто всех оригинальных экспертиз и других материалов.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.