Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, защита Дугар отказалась

Подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко вручили во вторник обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугар отказались его получать.

Источники: адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии УП, адвокат Станислав Кулик в комментарии УП, адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец в Facebook.

Прямая речь Беспалого: "Обвинительный акт сегодня в 14:30 получили. Вручение обвинительного акта - это право прокурора, фактически он отмечает, что уже все собрано, все открыто, все получено, имеется в виду, по доказательствах.

Мы обвинительный акт, в отличие от адвокатов Яны Дугар, получили. Я считаю, что мы, я и Юлия Кузьменко, готовы пойти в суд и у судьи уже доказывать непричастность Юлии Кузьменко к совершению преступления, к убийству Павла Шеремета.

Ответ на, всю тактику защиты будем реализовывать при рассмотрении дела по существу в Шевченковском районном суде".

Детали: Адвокат Антоненко Кулик также сообщил, что во вторник его подзащитному вручили обвинительный акт. Ранее адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец написал, что защита отказался получать обвинительный акт, поскольку не было открыто всех оригинальных экспертиз и других материалов.

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