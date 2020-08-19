Білорусь не пустила 17 іноземних журналістів: їхали як туристи

Держприкордонкомітет Білорусі відмовив у в'їзді в країну 17 іноземним журналістам, які не мали журналістської акредитації, що видається Міністерством закордонних справ, і намагалися потрапити в країну під виглядом туристів.

Джерело: сайт Держприкордонкомітету Білорусі

Дослівно: "18 серпня о пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" 17 представникам іноземних ЗМІ відмовили у в'їзді в Республіку Білорусь через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території нашої країни".

Фото gpk.gov.by

Деталі: У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що журналісти намагались проникнути в країну під виглядом туристів, але наявність посвідчень різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура "розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства".

Також наголошується, що у деяких кореспондентів знайшли великі суми готівкової валюти, що також нетипово для іноземних туристів.

У Держприкордонкомітеті Білорусі додали, що представники ТРК "Deutsche Welle" і ТРК "Danmarks Radio", які прибули 18 серпня і в яких була акредитація МЗС для роботи в Білорусі, без проблем в'їхали в країну.

Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.

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