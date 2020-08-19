Білорусь не пустила 17 іноземних журналістів: їхали як туристи
Держприкордонкомітет Білорусі відмовив у в'їзді в країну 17 іноземним журналістам, які не мали журналістської акредитації, що видається Міністерством закордонних справ, і намагалися потрапити в країну під виглядом туристів.
Джерело: сайт Держприкордонкомітету Білорусі
Дослівно: "18 серпня о пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" 17 представникам іноземних ЗМІ відмовили у в'їзді в Республіку Білорусь через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території нашої країни".
Деталі: У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що журналісти намагались проникнути в країну під виглядом туристів, але наявність посвідчень різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура "розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства".
Також наголошується, що у деяких кореспондентів знайшли великі суми готівкової валюти, що також нетипово для іноземних туристів.
У Держприкордонкомітеті Білорусі додали, що представники ТРК "Deutsche Welle" і ТРК "Danmarks Radio", які прибули 18 серпня і в яких була акредитація МЗС для роботи в Білорусі, без проблем в'їхали в країну.
Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Опозиційному виданню TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію. Видання писало, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.
- Згідно зі звітом правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.
- Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції. Там стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті: одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.