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Беларусь не пустила 17 иностранных журналистов: ехали как туристы

Среда, 19 августа 2020, 12:17
Фото gpk.gov.by

Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналистской аккредитации, выдаваемой Министерством иностранных дел, и пытались попасть в страну под видом туристов.

Источник: сайт Госпогранкомитета Беларуси

Дословно: "18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны". 

 
Фото gpk.gov.by

Детали: В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что журналисты пытались проникнуть в страну под видом туристов, но наличие удостоверений различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура "раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства".

Также отмечается, что у некоторых корреспондентов нашли крупные суммы наличной валюты, что также нетипично для иностранных туристов.

В Госпогранкомитете Беларуси также добавили, что прибывшие 18 августа представители ТРК "Deutsche Welle" и ТРК "Danmarks Radio", у которых была аккредитация МИД для работы в Беларуси, без проблем въехали в страну.

Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию. Издание писало, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.
  • Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.
  • Следственный комитет Беларуси отрицает информацию о гибели пяти участников акции. Там утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти: один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря

Украинская правда
Темы: БеларусьСМИграница


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