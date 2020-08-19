Беларусь не пустила 17 иностранных журналистов: ехали как туристы

Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналистской аккредитации, выдаваемой Министерством иностранных дел, и пытались попасть в страну под видом туристов.

Источник: сайт Госпогранкомитета Беларуси

Дословно: "18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны".

Фото gpk.gov.by

Детали: В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что журналисты пытались проникнуть в страну под видом туристов, но наличие удостоверений различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура "раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства".

Также отмечается, что у некоторых корреспондентов нашли крупные суммы наличной валюты, что также нетипично для иностранных туристов.

В Госпогранкомитете Беларуси также добавили, что прибывшие 18 августа представители ТРК "Deutsche Welle" и ТРК "Danmarks Radio", у которых была аккредитация МИД для работы в Беларуси, без проблем въехали в страну.

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