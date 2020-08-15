Протести в Білорусі: ЗМІ опублікували фото людей, яких на мирному мітингу побив спецназ. Фото 18+
Кореспонденту білоруського видання TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію.
Джерело: TUT.BY
Деталі: Видання зазначає, що до сих пір немає точних даних щодо кількості постраждалих від насильства силовиків на вулицях білоруських міст. Наразі відомо, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.
Дослівно: "Журналістам вдалося поспілкуватися з шістьма пацієнтами, ось лише коротко з діагнозів: черепно-мозкова травма, численні забої та синці, травматичний шок, струс головного мозку, вибухова травма, осколкові поранення і навіть розрив печінки.
Всі герої заявляють, що їх побили співробітники силових відомств. Хтось із них до сих пір знаходиться в реанімації, кого-то нарешті виписують додому - але попереду ще місяці лікування та реабілітації.
Медики обурені, що до пацієнтів, які постраждали від побиття в ізоляторах, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати травми".
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Передісторія:
- У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.
- Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
- Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.
- 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.