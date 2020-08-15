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Протести в Білорусі: ЗМІ опублікували фото людей, яких на мирному мітингу побив спецназ. Фото 18+

Субота, 15 серпня 2020, 00:45
Протести в Білорусі: ЗМІ опублікували фото людей, яких на мирному мітингу побив спецназ. Фото 18+

Кореспонденту білоруського видання TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Видання зазначає, що до сих пір немає точних даних щодо кількості постраждалих від насильства силовиків на вулицях білоруських міст. Наразі відомо, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.

Дослівно: "Журналістам вдалося поспілкуватися з шістьма пацієнтами, ось лише коротко з діагнозів: черепно-мозкова травма, численні забої та синці, травматичний шок, струс головного мозку, вибухова травма, осколкові поранення і навіть розрив печінки.

Всі герої заявляють, що їх побили співробітники силових відомств. Хтось із них до сих пір знаходиться в реанімації, кого-то нарешті виписують додому - але попереду ще місяці лікування та реабілітації.

Медики обурені, що до пацієнтів, які постраждали від побиття в ізоляторах, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати травми".

20-річний Олексій Курач знаходиться в реанімації. До сих пір не може самостійно встати з ліжка. 
Всі фото: Вадим Заміровський, TUT.BY
 
34-річний Максим Сальников. Вийшов в магазин за сигаретами і біля під'їзду був важко побитий. Сусіди по палаті кажуть, що чоловік періодично йде в забуття. У нього - розрив печінки. 
32-річний Олександр Пашковський. Всі його ноги і сідниці фіолетові від побоїв. Його "зустріли" у дворі біля свого будинку. 
19-річна Марія Зайцева. У неї потрапила світлошумова граната. Дівчина досі не чує одним вухом. Спалах гранати засліпив її, і тільки лінзи, які вона носить через поганий зір, дозволили не втратити здатність бачити, каже Марія. 
24-річний Кирило Піскарьов. Отримав вивих плечової кістки в результаті побиття. За словами хлопця, в відділенні міліції його змушували підняти руки - а коли одна з них не піднімалася, то били знову. 

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Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьтортуриЛукашенкоцензура
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