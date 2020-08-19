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Лукашенко порівняв протестувальників з гестапо

Середа, 19 серпня 2020, 13:20
Фото Sputnik

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив учасників протестів у погрозах членам сімей військових, міліції, спецслужб, держслужбовців, працівників ЗМІ.

Джерело: БЕЛТА з посиланням заяву Лукашенка на засіданні Ради безпеки 19 серпня

Пряма мова: "Основними загрозами, які викликають занепокоєння, є те, що постійно тривають погрози на адресу сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців, працівників ЗМІ.

Погрози і атаки на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо".

Деталі: В.о. президента подякував робітникам і попросив "не ховати очі в асфальт", тому що "вони господарі на цьому заводі", а з тими мітингувальниками, які їх зустрічають на прохідній, пообіцяв "розібратися".

Лукашенко заявив, що протестувальники вчиняють "навіть атаки на членів уряду".

За словами в.о. президента, не дивлячись на те, що "вся країна в принципі в переважній більшості зайнята роботою, проте, складнощі в плані суспільно-політичної ситуації залишаються", тому "заспокоюватися не можна".

Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента. 

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Опозиційному виданню TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію. Видання писало, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.
  • Згідно зі звітом правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.
  • Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції. Там стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті: одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.

Теми: ЛукашенкоБілорусьмітинги


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