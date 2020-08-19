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Лукашенко сравнил протестующих с гестапо

Среда, 19 августа 2020, 13:20
Фото Sputnik

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко обвинил участников протестов в угрозах членам семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа

Прямая речь: "Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.

Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо".

Детали: И.о. президента поблагодарил рабочих и попросил "не прятать глаза в асфальт", потому что "они хозяева на этом заводе", а с теми митингующими, которые их встречают на проходной, пообещал "разобраться".

Лукашенко заявил, что протестующие предпринимают "даже атаки на членов правительства".  
 
По словам и.о. президента, несмотря на то, что "вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются", поэтому "успокаиваться нельзя".

Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию. Издание писало, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.
  • Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.
  • Следственный комитет Беларуси отрицает информацию о гибели пяти участников акции. Там утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти: один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря

Темы: ЛукашенкоБеларусьмитинги


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