Лукашенко сравнил протестующих с гестапо

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко обвинил участников протестов в угрозах членам семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа

Прямая речь: "Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.

Угрозы и атаки на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо".

Детали: И.о. президента поблагодарил рабочих и попросил "не прятать глаза в асфальт", потому что "они хозяева на этом заводе", а с теми митингующими, которые их встречают на проходной, пообещал "разобраться".

Лукашенко заявил, что протестующие предпринимают "даже атаки на членов правительства".



По словам и.о. президента, несмотря на то, что "вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются", поэтому "успокаиваться нельзя".

Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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