Кабмін вирішив розірвати ще 7 угод з СНД

Кабінет міністрів вирішив денонсувати угоду про радіонавігаційне забезпечення та інші угоди, які стосуються цивільної авіації з СНД.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 серпня, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram

Пряма мова: "Уряд продовжує політику виходу з різного роду угод про співробітництво у рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації".

Деталі: Він пояснив, що Україна є стороною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, а розрив цих угод з СНД є відповіддю на порушення Росією норм міжнародного права та анексію наших територій.

За словами Шмигаля, з 2014 року українська Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про накладання штрафів на 14,5 мільярда гривень за те, що російські авіакомпанії літають над територію Криму.

Прем’єр відзначив, що у такій ситуації ні про яке співробітництво з країною-агресором не може бути й мови.

Як уточнив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram, Україна виходить із 7 міжнародних договорів, укладених у рамках СНД:

- Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація",

- Угода про Дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав,

- Угода про практичне використання статті 83 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,

- Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації,

- Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання,

- Меморандум про принципи взаємодії і співробітництва у галузі цивільної авіації,

- Рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".

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