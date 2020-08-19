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Кабмін вирішив розірвати ще 7 угод з СНД

Середа, 19 серпня 2020, 14:04
Фото з сайту Кабміну

Кабінет міністрів вирішив денонсувати угоду про радіонавігаційне забезпечення та інші угоди, які стосуються цивільної авіації з СНД.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 серпня, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram  

Пряма мова: "Уряд продовжує політику виходу з різного роду угод про співробітництво у рамках СНД, тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо угоду про радіонавігаційне забезпечення та угоди, які стосуються цивільної авіації".

Деталі: Він пояснив, що Україна є стороною міжнародних та двосторонніх договорів у цих сферах, а розрив цих угод з СНД є відповіддю на порушення Росією норм міжнародного права та анексію наших територій.

За словами Шмигаля, з 2014 року українська Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про накладання штрафів на 14,5 мільярда гривень за те, що російські авіакомпанії літають над територію Криму.

Прем’єр відзначив, що у такій ситуації ні про яке співробітництво з країною-агресором не може бути й мови.

Як уточнив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram, Україна виходить із 7 міжнародних договорів, укладених у рамках СНД:

- Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація",
- Угода про Дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав,
- Угода про практичне використання статті 83 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
- Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації,
- Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання,
- Меморандум про принципи взаємодії і співробітництва у галузі цивільної авіації,
- Рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".

Передісторія: 

  • Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески. 
  • 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. 10 грудня 2018 року його підписав президент Петро Порошенко. Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін. Формально він діяв до 1 квітня 2019 року.
  • 23 січня 2019 року повідомлялося, що Україна вийшла з трьох угод СНД, а 30 січня ще з однієї угоди з СНД, яка суперечить принципам ринкової економіки.
  • У липні президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
  • 5 серпня Кабмін схвалив вихід України з Угоди про співробітництво прикордонних військ держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності.

Ірина Балачук, УП
Теми: Шмигаль Кабінет міністрівСНДРосія


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