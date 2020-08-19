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Кабмин решил разорвать еще 7 соглашений с СНГ

Среда, 19 августа 2020, 14:04
Кабмин решил разорвать еще 7 соглашений с СНГ
Фото з сайта Кабміна

Кабинет министров решил денонсировать соглашение о радионавигационном обеспечении и другие соглашения, касающиеся гражданской авиации с СНГ.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 августа, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации".

Детали: Он пояснил, что Украина является стороной международных и двусторонних договоров в этих сферах, а разрыв этих соглашений с СНГ является ответом на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий.

По словам Шмыгаля, с 2014 года украинская Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиарда гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма.

Премьер отметил, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором не может быть и речи.

Как уточнил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram, Украина выходит из 7 международных договоров, заключенных в рамках СНГ:

- Решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация",

- Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств,

- Соглашение о практическом использовании статьи 83 Конвенции о международной гражданской авиации,

- Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации,

- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,

- Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации,

- Решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

Предыстория: 

  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Формально он действовал до 1 апреля 2019 года.
  • 23 января сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ, а 30 января из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики.
  • В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
  • 5 августа Кабмин одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ШмыгальКабинет министровСНГРосcия
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