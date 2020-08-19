Кабмин решил разорвать еще 7 соглашений с СНГ

Кабинет министров решил денонсировать соглашение о радионавигационном обеспечении и другие соглашения, касающиеся гражданской авиации с СНГ.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 19 августа, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации".

Детали: Он пояснил, что Украина является стороной международных и двусторонних договоров в этих сферах, а разрыв этих соглашений с СНГ является ответом на нарушение Россией норм международного права и аннексию наших территорий.

По словам Шмыгаля, с 2014 года украинская Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиарда гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма.

Премьер отметил, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором не может быть и речи.

Как уточнил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram, Украина выходит из 7 международных договоров, заключенных в рамках СНГ:

- Решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация",

- Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств,

- Соглашение о практическом использовании статьи 83 Конвенции о международной гражданской авиации,

- Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации,

- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства,

- Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации,

- Решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

Предыстория: