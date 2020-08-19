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Бігуса внесли в базу "Миротворця" через сюжет про Свинарчуків

Середа, 19 серпня 2020, 16:11
Фото tv.suspilne.media

Сайт "Миротворець" вніс журналіста, редактора та ведучого телепередачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" у свою базу через сюжет про сина екссекретаря РНБО Ігоря Гладковського і про розкрадання в оборонній промисловості.

Джерело: сайт "Миротворець"

Дослівно: "Бігус Денис. Маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України. Поширення завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України". 

 

Деталі: Як приклад такої діяльності Бігуса "Миротворець" привів повідомлення корпорації "Богдан" про те, що 3 липня Подільський районний суд Києва визнав недостовірним, і таким що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського відеосюжет про розкрадання в оборонній промисловості (т.зв. "справа Свинарчуків"). 

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із заступником міністра внутрішніх справ МВС Антоном Геращенком.

Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів. Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.

Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.

У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".

Свого часу на сайті опинялися Міхеіл СаакашвіліЮлія Тимошенко і дружина президента Олена Зеленська.

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.

Українська правда
Теми: ЗМІГладковський


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