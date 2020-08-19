Бигуса внесли в базу "Миротворца" из-за сюжета о Свинарчуках

Сайт "Миротворец" внес журналиста, редактора и ведущего телепередачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" в свою базу из-за сюжета о сыне экс-секретаря СНБО Игоря Гладковского и о хищениях в оборонной промышленности.

Источник: сайт "Миротворец"

Дословно: "Бигус Денис. Манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины. Распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины".

Детали: Как пример такой деятельности Бигуса "Миротворец" привел сообщение корпорации "Богдан" о том, что 3 июля Подольский районный суд Киева признал недостоверным, и таким что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности (т.н. "дело Свинарчуков").

Ситуацию "Украинской правде" прокомментировал сам Бигус.

Прямая речь: "Странно, как мы раньше не попали на этот сайт, с таким количеством "неудобных" для многих расследований. "Неудобных" в том числе и для "патронов" этой базы данных.

А что касается сообщений "Миротворца" о нашем суде с Гладковским, то они забыли упомянуть, что это лишь первая инстанция. Мы подали апелляцию и дело продолжается. Как продолжаются и уголовные производства по сомнительным сделкам. И главному партнеру Гладковских несколько недель назад как раз избрали меру пресечения.

Печально, что когда-то очень правильный и нужный проект "Миротворец" сейчас руководствуется позицией корпорации "Богдан" г-на Гладковского и политическими симпатиями".

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.

Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.

Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.

В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".

В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили, Юлия Тимошенко и жена президента Елена Зеленская.

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.