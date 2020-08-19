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Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

Середа, 19 серпня 2020, 16:49
Фото president.gov.by

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам і іншим відомствам для "стабілізації ситуації в країні".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова: "Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять".

Деталі: Міністерству оборони Лукашенко доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі і Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів і "не соромитися виводити" білоруські Збройні Сили та техніку на напрямки їх пересування.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень в країні, особливо в Мінську. Він також зажадав захистити робочі колективи від "шельмування і загроз вулиці".

Комітету державної безпеки в.о. президента доручив "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі".

Міністерству закордонних справ – донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі і "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".

ЗМІ Лукашенко доручив "роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

Уряду в.о. президента дав завдання забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.

Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Опозиційному виданню TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію. Видання писало, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.
  • Згідно зі звітом правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.
  • Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції. Там стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті: одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкомітинги


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