Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам і іншим відомствам для "стабілізації ситуації в країні".
Джерело: пресслужба Лукашенка
Пряма мова: "Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять".
Деталі: Міністерству оборони Лукашенко доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі і Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів і "не соромитися виводити" білоруські Збройні Сили та техніку на напрямки їх пересування.
Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень в країні, особливо в Мінську. Він також зажадав захистити робочі колективи від "шельмування і загроз вулиці".
Комітету державної безпеки в.о. президента доручив "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі".
Міністерству закордонних справ – донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі і "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".
ЗМІ Лукашенко доручив "роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".
Уряду в.о. президента дав завдання забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.
Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Опозиційному виданню TUT.BY вдалося поговорити з деякими людьми, які на мирних мітингах отримали важкі травми і зараз проходять лікування та реабілітацію. Видання писало, що в лікарнях перебуває щонайменше 150 людей, яких на мирних мітингах покалічили білоруські силовики.
- Згідно зі звітом правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.
- Слідчий комітет Білорусі заперечує інформацію про загибель п’яти учасників акції. Там стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті: одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.