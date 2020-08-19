Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам і іншим відомствам для "стабілізації ситуації в країні".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Пряма мова: "Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять".

Деталі: Міністерству оборони Лукашенко доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі і Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів і "не соромитися виводити" білоруські Збройні Сили та техніку на напрямки їх пересування.

Міністерству внутрішніх справ Лукашенко доручив не допускати заворушень в країні, особливо в Мінську. Він також зажадав захистити робочі колективи від "шельмування і загроз вулиці".

Комітету державної безпеки в.о. президента доручив "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі".

Міністерству закордонних справ – донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі і "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".

ЗМІ Лукашенко доручив "роз'яснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

Уряду в.о. президента дав завдання забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.

Чому це важливо: У Білорусі вже 10 днів тривають протести проти фальсифікованих виборів президента.

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