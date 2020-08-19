Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации обстановки в стране".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь: "Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают".

Детали: Министерству обороны Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы – "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также предпринять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.

Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы".

Комитету государственной безопасности и.о. президента поручил "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".

Министерству иностранных дел – донести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси и "предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков и финансирование беспорядков".

СМИ Лукашенко поручил "разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

Правительству и.о. президента дал задание обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.

Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

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