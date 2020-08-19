Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»

Среда, 19 августа 2020, 16:49
Лукашенко дал 7 заданий силовикам, чтобы «вернуть спокойную страну»
Фото president.gov.by

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации обстановки в стране".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь: "Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают".

Детали: Министерству обороны Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы – "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также предпринять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.

Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы".  

Комитету государственной безопасности и.о. президента поручил "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".  

Министерству иностранных дел – донести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси и "предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков и финансирование беспорядков".

СМИ Лукашенко поручил "разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

Правительству и.о. президента дал задание обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.

Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию. Издание писало, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.
  • Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.
  • Следственный комитет Беларуси отрицает информацию о гибели пяти участников акции. Там утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти: один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкомитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: