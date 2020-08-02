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Crew Dragon відстикувався від МКС і прямує до Землі

Неділя, 2 серпня 2020, 06:15
Crew Dragon відстикувався від МКС і прямує до Землі

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції та летить до Землі. 

Джерело: NASA

Деталі: Розтиковка відбулась в 2:45 за Києвом. Приземлення корабля має відбутись у Мексиканському заливі у штаті Флорида через 19 годин.

У кораблі знаходяться два астронавти – Боб Бенкен і Даг Херлі. 

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Українська правда
Теми: космос
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