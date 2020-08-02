Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції та летить до Землі.

Джерело: NASA

Деталі: Розтиковка відбулась в 2:45 за Києвом. Приземлення корабля має відбутись у Мексиканському заливі у штаті Флорида через 19 годин.

У кораблі знаходяться два астронавти – Боб Бенкен і Даг Херлі.

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