Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Crew Dragon відстикувався і прямує до Землі

Неділя, 2 серпня 2020, 06:15

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції та летить до Землі. 

Джерело: NASA

Деталі: Розтиковка відбулась в 2:45 за Києвом. Приземлення корабля має відбутись у Мексиканському заливі у штаті Флорида через 19 годин.

У кораблі знаходяться два астронавти – Боб Бенкен і Даг Херлі. 

Читайте також: Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Українська правда
Теми: космос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головний розвідник розповів про зв’язок спецслужб Росії з УПЦ МП

Затримані у Білорусі "вагнерівці" дали свідчення

фотоНапад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Помер заступник командира УДА комбат Червень

Головний розвідник вважає, що вторгнення РФ в Україну буде, але не восени

Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Усі новини...
космос
NASA запустила новий марсохід, який шукатиме життя на Марсі
Європа відправить астронавта в космос без російської місії вперше з 2011 року
Британія і США звинуватили РФ у використанні зброї, що загрожує супутникам
Останні новини
06:15
Crew Dragon відстикувався і прямує до Землі
05:00
Коронавірус стрімко поширюється: вже 18 млн випадків захворювання
03:54
Низку областей попереджають про загрозу виникнення пожеж
03:02
Microsoft передумала купувати TikTok – ЗМІ
02:15
ФРН почала безкоштовно тестувати на COVID-19 громадян, які приїхали з-за кордону 
01:27
ОБСЄ нарахувала більше 200 порушень за час "тиші" на Донбасі
00:52
На Рівненщині виявили ще півсотні хворих на COVID-19
00:20
Кравчук обіцяє не підписувати документи, які шкодитимуть Україні
23:55
На Буковині за добу майже сотня нових випадків Covid-19
23:43
У Нідерландах скасували масштабний гей-парад через коронавірус
Усі новини...