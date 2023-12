Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції та летить до Землі.

Джерело: NASA

Деталі: Розтиковка відбулась в 2:45 за Києвом. Приземлення корабля має відбутись у Мексиканському заливі у штаті Флорида через 19 годин.

У кораблі знаходяться два астронавти – Боб Бенкен і Даг Херлі.

"Dragon departing." The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU